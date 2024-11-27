Kıbrıs sorunu, savunma, dijital dönüşüm, denizcilik, eğitim, sağlık ve kültür konularının ele alındığı 2’nci Rum-Yunan Hükümetler Arası Zirve öğle saatlerinde tamamlandı.

Rum radyosuna göre, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ve Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, zirvenin ardından ortak basın açıklaması yaptı.

-Hristodulidis

Nikos Hristodulidis, BM Genel Sekreteri’nin çağrısıyla yapılması planlanan genişletilmiş görüşme öncesinde Kıbrıs konusunda görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi. Hristodulidis, “Türk işgaline son vermek önceliklerimizden biridir.” ifadesini kullandı.

Yunanistan’ın dijital düzeydeki iş birliği ile Yunan teknoloji bilgisine dayalı “Dijital Vatandaş” uygulamasına 5 Aralık’ta başlanacağını açıklayan Hristodulidis, “Komşuları ile mükemmel ilişkileri olan iki devletiz ve istikrar bacağıyız.” dedi.

-Miçotakis

Kiriakos Miçotakis ise Güney Kıbrıs ile aralarındaki iş birliği ve birlikte ilerleyişin ezelden beridir ilişkilerinin mihenk taşı olduğunu” belirerek “Hükümetler Arası Zirve aracılığıyla geçen Kasım’da kurduğumuz iş birliğini yükseltmeyi ve görünür hale getirmeyi başardık.” dedi.

Miçotakis, 2023’te aldıkları karar ile Güney Kıbrıs ile Yunanistan arasında oluşturdukları ve bugün ikincisini gerçekleştirdikleri zirvede vatandaşların özellikle gündelik hayatına dair konularda çok daha somut sonuçlar elde ettiklerini belirtti. Miçotakis, “Biz kendi teknik bilgimize ve dijital dönüşüm konularında önemli ilerlemeye sahibiz.” ifadesini kullandı.

-Zirvede ele alınan başlıklar

2’nci Hükümetler Arası Zirve’de bir dizi karar alındığına işaret edilen habere göre, savunma alanında siyasi danışma ve birlikte çalışabilirlik organı ihdas edilmesi tartışıldı.

Savunma sanayii konularında Avrupa imkanları ile yeni inisiyatiflerin ortaklaşa değerlendirilmesi üzerinde duruldu. Doğu Akdeniz’de çok taraflı güvenlik ve savunma iş birlikleri gözden geçirildi.

-Miçotakis'e 14 bakan eşlik etti

Bu arada, 2’nci Rum-Yunan Hükümetler Arası Zirve ve Rum-Yunan-Ürdün Üçlü Zirvesi’ne katılmak için Güney Kıbrıs'ta bulunan Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'e 14 bakan eşlik ediyor.

Adaya bu sabah gelen Kiriakos Miçotakis, Rum Başkanlık Sarayı’nda saat 11.00’de Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis tarafından karşılandı. Hristodulidis, Miçotakis’in 14 bakanı ile birlikte Güney Kıbrıs’ta bulunuyor olmasını “tarihi” diye niteledi. Hristodulidis “İş birliğimizi kurumsallaştırma ortak kararımıza Yunanistan’dan ilk kez böyle bir varlık gösteriyor.” vurgusunu yaptı.

Miçotakis ise “bu görüşmenin, 2’nci hükümetler arası zirve çerçevesinde olduğundan, diğerlerinden farklı nitelikte olduğuna” dikkat çekti.

-Üçlü zirve

Hristodulidis ve Miçotakis, 2’nci Rum-Yunan Hükümetler Arası Zirve’nin ardından Rum-Yunan-Ürdün Üçlü Zirvesi çerçevesinde Ürdün Kıralı ile bir araya gelecek. Üçlü zirvede Avrupa Birliği-Ürdün ilişkileri, sığınmacılar, Gazze’ye insani yardım ve enerji konuları ele alınacak.

Nikos Hristodulidis üçlü zirve sonrasında Ürdün Kralı 2’nci Abdullah ile ikili görüşme de yapacak.