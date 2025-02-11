Creditwest Bank, ülke ekonomisinin gelişimine katkı sağlamak amacıyla Kredi Garanti Fonu Devlet Destekli Kredi Programı kapsamında, reel sektörün finansmana erişimini kolaylaştıran yeni bir kredi paketi sunuyor. Ticari firmalar ile tarım ve hayvancılık sektöründe faaliyet gösteren üreticilere özel olarak hazırlanan kredi, 4 milyon TL veya muadili döviz tutarına kadar kullanılabilecek.

36 aya kadar vade imkânı sunan kredi paketinde faiz oranları oldukça cazip seviyelerde belirlenmiş durumda. Türk Lirası kredilerde aylık faiz oranı %3.58, yabancı para biriminde ise %0.54 olarak uygulanıyor.

Creditwest Bank Genel Müdür Yardımcısı Eliz Ulusoy, kredi paketi ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Ülke ekonomisinin gelişmesi ve büyümesi için finansman kaynaklarına erişimin kolaylaştırılması büyük önem taşıyor. Creditwest Bank olarak, reel sektöre ve üreticilere destek sağlayacak bu kredi paketini sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Tarım, hayvancılık ve ticaret sektörlerinde faaliyet gösteren işletmeler, bu finansman desteği ile yatırımlarını büyütme ve işlerini daha ileriye taşıma fırsatı yakalayacaklar. Amacımız, sürdürülebilir ekonomik büyümeye katkı sağlarken, girişimcilerin ve üreticilerin finansmana ulaşımını kolaylaştırmak. Gelişmek ve büyümek için kaynak yaratmanın önemini biliyor, bu doğrultuda işletmelerin yanında olmaya devam ediyoruz.”

Başvurular Nasıl Yapılacak?

Creditwest Bank ve Kredi Garanti Fonu işbirliğiyle sunulan bu kredi programına başvurular, Creditwest Bank şubeleri aracılığıyla yapılabilecek. İşletmelerin ve üreticilerin, kredi başvuru süreciyle ilgili detaylı bilgiyi Creditwest Bank şubelerinden ve bankanın resmi internet sitesinden alabilecekleri belirtildi.

Bu kredi programı, ülke ekonomisinin gelişmesine katkı sağlayacak önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Creditwest Bank'ın bu ve benzeri destek programlarıyla, reel sektörün daha da güçlenmesi ve KKTC’nin ekonomik büyüme hedefine ulaşması bekleniyor.