Lefkoşa-Gazimağusa Anayolu üzerinde dün akşam üzeri alkollü tır araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybderek yoldan çıkararak devrilmesi sonucunda sürücü yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre 10.02.2024 tarihinde, saat 17:00 sıralarında, Lefkoşa-Gazimağusa Anayolu üzerinde, Abdülkadir ŞAHİN (E-57) 262 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki THV 260 plakalı tır araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada Turunçlu Yol Kavşağı yakınlarına geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkmış ve toprak sete çarpıp sol yan kısmı üzerine devrilmiştir.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Abdülkadir ŞAHİN, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı. Araç sürücüsü aleyhinde alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından yasal işlem başlatıldı.