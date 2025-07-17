Creditwest Bank, İngiltere’nin başkenti Londra’da bu yıl sekizincisi düzenlenen ve büyük bir coşkuyla, binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen Kıbrıs Türk Kültür Festivali’ne katılarak yoğun ilgi gördü. Enfield’deki Donkey Lane’de iki gün süren festival, İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi (CTCA) öncülüğünde düzenlendi.

Yaklaşık 57 milyon nüfuslu İngiltere’de yaşayan geniş Türk toplumu tarafından ilgiyle karşılanan festivale, özellikle Londra ve çevresinden binlerce kişi katılım gösterdi. Festival, İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türkler ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden (KKTC) gelen yetkililerin yanı sıra birçok tanınmış kurum, kuruluş, dernek ve firma temsilcisini bir araya getirdi. Etkinlikte, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Ünal Üstel’in yanı sıra iş dünyasından, sivil toplumdan ve medya camiasından pek çok seçkin isim yer aldı. Ayrıca, farklı ülkelerden gelen yabancı katılımcıların da ilgisiyle festival uluslararası bir boyut kazandı.

Creditwest Bank’tan Expat Müşteriler İçin Özel Finansal Çözümler

Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer, Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Eliz Ulusoy, Expat Şube Müdürleri ve Pazarlama Uzmanları, bankayı temsilen festivale katıldı.

Bankanın misyon ve vizyon tanıtım çalışmaları kapsamında, özellikle yurt dışında yaşayan ve Kuzey Kıbrıs’a yatırım yapmak isteyen kişilere yönelik “Expat Mortgage” kredi ürünüyle, uzun vadeli ve uygun koşullarla ev sahibi olma imkânı sunuldu. Ayrıca, bankanın çeşitli mevduat ürünleri de festival ziyaretçilerine tanıtıldı. Creditwest Bank standı, KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar tarafından da ziyaret edilerek bankanın çalışmaları hakkında bilgi alındı.

Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer, festivaldeki katılımlarından duydukları memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi:

“Creditwest Bankası olarak, anlamı ve değeri bu kadar büyük bir festivalde yer aldığımız için gurur duyuyoruz.”

Kendisi ayrıca, başarılı organizasyondan dolayı CTCA UK ve festival komitesine teşekkürlerini iletti.

Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Eliz Ulusoy ise şu ifadeleri kullandı:

“Bugün finans sektörüne getirdiğimiz yeniliklerle öncü bir güç olma yolunda ilerleyen bir banka olarak burada bulunmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz.”

Festival Çekilişinde Kuzey Kıbrıs Tatili Hediye Edildi

Creditwest Bank standını ziyaret eden ve ankete katılan şanslı misafirler arasından yapılan çekilişle, 5 yıldızlı Kuzey Kıbrıs tatili ve uçak bileti kazanan talihliler belirlendi. Çekiliş sonucunda, Fatma Özgür ve Özhan Salih Grand Opera Otel’de çift kişilik konaklama ve uçak bileti kazanırken; Ünal Mehmet, Les Ambassadeurs Otel’de; Mustafa Sunalp ise Limak Otel’de çift kişilik konaklama ve uçak bileti kazandı.

Creditwest Bank, festivale gösterilen yoğun ilgi ve standı ziyaret eden tüm katılımcılara teşekkür ederek, kazanan misafirleri tebrik etti ve unutulmaz bir Kuzey Kıbrıs tatili geçirmelerini diledi.