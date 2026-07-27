DP Genel Sekreteri ve Milletvekili Serhat Akpınar yaptığı açıklamada, Guterres'in temaslarının adada kalıcı barışın, karşılıklı güvenin ve istikrarın güçlenmesine katkı sağlamasını diledi.

Akpınar, Kıbrıs sorununun uzun yıllardır yerine getirilmeyen uluslararası taahhütler, uygulanmayan kararlar ve Kıbrıs Türk halkının maruz kaldığı siyasi, ekonomik ve uluslararası haksızlıklarla anılan bir süreç haline geldiğini ifade etti.

Birleşmiş Milletler'in taraflar arasında kolaylaştırıcı rolünün ötesine geçerek geçmişte Kıbrıs Türk halkına verilen sözlerin hayata geçirilmesine öncülük etmesi gerektiğini belirten Akpınar, bunun uluslararası güvenin yeniden tesis edilmesi açısından önem taşıdığını kaydetti.

2004 Annan Planı referandumunun uluslararası toplum açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu kaydeden Akpınar, Kıbrıs Türk halkının çözüm yönünde irade ortaya koymasına rağmen izolasyonların kaldırılacağı yönündeki taahhütlerin yerine getirilmediğini söyledi.

Kıbrıs Türk halkının siyasi eşitliği, egemen hakları ve uluslararası toplumla doğrudan temas kurabilmesinin önündeki engellerin kaldırılmasının Birleşmiş Milletler açısından önemli bir sorumluluk olduğunu belirten Akpınar, kalıcı çözümün iki halkın eşitliği, karşılıklı saygısı, güvenliği ve egemen iradesi temelinde şekillenmesi gerektiğini ifade etti.

Birleşmiş Milletler'in tarafsızlığını uygulamalarıyla da ortaya koyması ve geçmişte yerine getirilmeyen uluslararası taahhütlerin hayata geçirilmesine yönelik güven artırıcı mekanizmaları devreye almasının Kıbrıs'ta yeniden umutların yeşermesine katkı sağlayacağını ifade eden Akpınar, Guterres'in ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile gerçekleştireceği temasların da önemine dikkat çekti.

Demokrat Parti'nin Kıbrıs'ta barışı, istikrarı ve iş birliğini desteklemeyi sürdüreceğini belirten Akpınar, Guterres'in ziyaretinin Kıbrıs Türk halkının haklarının daha iyi anlaşılmasına ve geleceğe yönelik adil, gerçekçi ve sürdürülebilir bir sürecin başlangıcına katkı sağlamasını temenni etti.