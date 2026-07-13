Rum basını, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in görev süresinin dolmasına aylar kala adadaki iki tarafın, Kıbrıs sorununda yeni bir gayriresmi genişletilmiş görüşme yapmaya ikna edilmesi çabalarının "belirsizleşmeye başladığını" yazdı.

Güney’de yayımlanan Alithia, manşet haberinde Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, Kıbrıs sorununun “TC-AB ilişkilerine dahil edilmesi açısından dönüm noktası” gördüğü Ankara’daki NATO zirvesinden beklediği sonucun çıkmadığına dikkati çekti.

Yunan medyasına yansıyanların, Ankara Zirvesi’nden hiçbir sonuç çıkmadığının göstergesi olduğuna işaret edilen haberde, Yunan diplomatik kaynaklarının “yaz dönemi boyunca gayriresmi konferans toplanması artık beklenmemeli” vurgusu yaptığına işaret edildi.

Gazete “genişletilmiş görüşmenin, Genel Sekreter’in Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in önümüzdeki günlerde adada yapacağı görüşmelere, özellikle de kendisinden, barikatları açma kararı beklenmekte olan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’le yapacağı görüşmenin sonucuna bağlı olacağını” kaydetti.

BM Genel Sekreteri’nin, BM Güvenlik Konseyi’ne yönelik raporunun ana mesajının, koştuğu şartların (Güven Yaratıcı Önlemler) henüz yerine getirilmediğine, bunun da genişletilmiş görüşme gerçekleştirilmesini şüpheli hale getirdiğine dikkat çeken gazete, Guterres’in, iki lideri, yenilenmiş dinamiği değerlendirmeye ve siyasi cesaret göstermeye çağırdığına ancak Rum tarafının bunu görmediğine işaret etti.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın tezlerinin perspektif yarattığına Kişisel Temsilci Holguin’in de işaret ettiği belirtilen haberde, “Sonuç, yakınlaşmalar olmadan, Kıbrıs sorununu yeni ve belki kesin çöküşüne sürükleyebilecek görüşmelere girmemiz oldu” ifadesine yer verdi.

Gazete, “Kıbrıs Rum liderliği her zaman, olmaması gerekeni yapıyor. Erhürman’ı taahhütlere bağlaması gerekirken serbest bırakıyor ve şimdi görüşmelere yakınlaşmalar olmadan giriyoruz” ifadelerini kullandı.

Politis de “Beşli Konferans Terazide… Kıbrıs Sorunuyla İlgili Barış Çabalarının Akıbetiyle İlgili Belirsizlik” başlığıyla manşete çektiği haberinde, temmuz sonu ya da ağustos başlarında yeni bir genişletilmiş görüşme yapılması planlamasına rağmen şu anda görüşmenin planlandığı gibi gerçekleşeceğine dair hiçbir işaret bulunmadığını yazdı.

Gazete, BM Genel Sekreter’inin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in bugün Brüksel’de, “AB’nin Türkiye ile görüşmelerinin süreci hakkında bilgi almak için” görüşmeler yapacağını, ardından da taraflarla görüşmek üzere adaya geleceğini hatırlattı.

Gazeteye göre, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, “Türkiye ile yapılan son görüşmelerin sonuç verip vermeyeceğinin görülmesi için henüz erken olduğunu, yeni bir gayriresmi genişletilmiş görüşmenin ancak, olumlu sonuçlanması için şartlar olgunlaşması halinde gerçekleştirileceğini” söyledi.

Avrupa Konseyi ve Komisyonu başkanları ile telefon görüşmeleri yapan ve konuyu daha ileri görüşmek için salı günü Paris’te Ursula Von der Leyen ile bir araya gelecek olan Hristodulidis, “TC-AB ilişkilerinde olumlu gelişmeler, Türkiye’nin Kıbrıs sorununda özlü ilerleme de dahil, yükümlülüklerini yerine getirmesine bağlı.” iddiasında bulundu.