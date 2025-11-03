Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa’nın aralık ayında yapılacak zirve toplantısında müzakere başlıklarının açılması konusundaki vetonun kaldırılmasının ele alınmasını sağlamaya çalıştığını kaydedildi.

Güney'de yayımlanan Kathimerini gazetesi haberi “Antonio Costa Türkiye’nin İştahını Açıyor- Lefkoşa’dan Hayır” başlığıyla aktardı.

Haberde Costa’nın sadece aday ülkelerin müzakere başlıklarının açılmasına ilişkin kararlar alınırken oybirliğinin kaldırılmasında ısrar etmediğini; konunun 18-19 Aralık tarihlerinde Brüksel’de gerçekleştirilecek zirve toplantısında ele alınmasını da teşvik ettiği belirtildi.

Haberde Costa’nın ofisinin müdürü Pedro Lourtie’nin üye devletlere, aralık ayındaki Avrupa Konseyi toplantısının aday ülkelerin müzakere başlıklarının açılmasına ilişkin kararlar alınması yöntemi konusunda bir tartışma gerçekleştirilmesi için en uygun zaman olduğunu bildirdiği de kaydedildi.

Aralık ayındaki zirvede aday ülkelerin yıllık ilerleme raporlarının da ortaya konacağını ifade eden gazete, Avrupa Komisyonu’nun önümüzdeki günlerde bunları yayınlayacağını ve bunların stratejik bir görüşme yapılmasına izin verdiğini belirtti.

Gazete Costa’nın bu çerçevede üye devletlerin veto hakkının kaldırılmasını öngördüğünü ve aday ülkelerin müzakere başlıklarının açılmasıyla ilgili kararların, oybirliğiyle değil nitelikli çoğunluk sistemiyle alınmasını tercih ettiğini anımsattı.

Rum kesiminin ise Costa’nın önerisi konusunda sesini yükseltmediğini kaydeden gazete, geçen yaz konu gündeme geldiğinde Rum kesiminin, her türlü değişiklik girişimine karşı olduğunu ortaya koyduğunu anımsattı.