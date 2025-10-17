Ayaklı Gazete’ye ulaşan duyarlı bazı vatandaşlarımız, ülkemizin dört bir yanında belediyelerin oluşturmuş olduğu katı atık alanı olarak kullanılan çöplüklerin son günlerde yandığını veya yakıldığını iddia ederek sitemlerini bizlerle paylaştılar.

Vatandaşlarımız “Kimse bize bu çöplüğün kendi başına tutuşup yanmaya başladığını inandıramaz. Kendi başına yanacak olsaydı Temmuz, Ağustos, sıcaklarında sıcaklığın yangına müsait olduğu saatlerde alev alırdı.”

Sıcaklıkların düştüğü bu dönemlerde bu çöplüklerin kendi başına tutuşmasının mümkün olmadığını savunan vatandaşlarımız “Biri veya birileri ne maksatla ne murat ederek yaktıysa insanlıktan nasibini almamı, ülkesini toprağını insanları sevmeyen insan özelliklerinden mahrumdur” dediler.

Özellikle yaşlı ve çocukların bu çöplük alanlarının yakılmasıyla ortaya çıkan pis hava ve zehirli dumanlar altında nefes alamaz duruma düşürüldüğünü ifade eden duyarlı vatandaşlarımız “Bu insanlıkla bağdaşmaz. Ha insan öldürmüşsün ha insanı zehirli dumanlar içinde bırakmışsın ne farkeder?” diyerek sözlerini tamamladılar.