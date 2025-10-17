Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, Lefkoşa’nın çeşitli bölgelerinde kaldırımların artık yayalara değil, marketlere, restoranlara, cafelere ve araçlara hizmet eder hale geldiğini belirterek, bu durumun hem çirkin bir görüntü yarattığını hem de yayaların can güvenliğini tehlikeye attığını dile getirdiler.

Vatandaşlarımız, özellikle bir marketin kaldırım üzerini tamamen işgal ettiği fotoğrafı paylaşarak, “Yaya yolu diye bir şey kalmadı. Ürünler, buzluklar, reklam panoları kaldırımı baştan sona kaplamış. İnsan nereye bassın?” diyerek tepkilerini dile getirdiler.

Ancak sorunun yalnızca marketlerle sınırlı olmadığını ifade eden vatandaşlarımız, birçok restoran ve cafenin de masa sandalye, saksı ya da menü panolarını kaldırımlara yerleştirdiğini, bazı araçların ise bu alanları otopark gibi kullandığını belirttiler. “Kaldırımlar yayalar için yapıldı ama artık kimse buna uymuyor. Engellisi, yaşlısı, çocuğu hepsi mecburen yola iniyor. Sonra da kazalar olunca herkes üzülüyor” dediler.

Vatandaşlarımız, bu manzaraların yani kaldırım işgallerinin her gün göz önünde yaşandığını, ancak hiçbir yetkilinin müdahale etmediğini söyleyerek, “Bu kadar bariz bir ihlali kimse görmüyor mu? Denetim birimleri bu kaldırımlardan geçmiyor mu? Yoksa bu görüntüler artık normal mi sayılıyor?” diyerek tepkilerini dile getirdiler.

Yetkilileri göreve davet eden vatandaşlarımız, “Kaldırım işgali sadece görüntü kirliliği değil, doğrudan bir güvenlik sorunudur. Şehirde yürümek lüks değil, hak olmalı” diyerek sitemlerini ifade ettiler.