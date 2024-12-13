Lefke Çevre ve Ekoloji Derneği, Lefke’ye bağlı Çamlıköy'de yapılmak istenen beton fabrikasının bölge halkı tarafından tepkilerle karşılandığını belirterek, “İzin verilmesi durumunda gerekli eylemler, yatırım durduruluncaya kadar devam edecek.” denildi.

Dernek’ten yapılan açıklamada, doğal güzellikleriyle tanınan bir bölge olan Lefke İlçesi’nin tehdit altında olduğu  savunularak, “Çamlıköylüler, imza toplayarak seslerini yükseltmeye başlamışlardır.” ifadesine yer verildi.

Havalimanı’nda 11 ayda 4.6 milyon yolcu Havalimanı’nda 11 ayda 4.6 milyon yolcu

Açıklamada, Derneğin duruma el attığı; halk sağlığı, çevre ve doğa üzerindeki olumsuz etkilerin geri dönüşü olmayan zararlar verebileceği konusunda uyarılarda bulunduğu belirtildi.

Bölgede hâlihazırda çözülmemiş birçok çevre sorununun bulunduğunun ifade edildiği açıklamada, yeni bir sorunun yaşanmasını istemedikleri kaydedildi.