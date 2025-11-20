Lefke İstiklal İlkokulu’nda “konteynerde sürdürülen eğitimin ve okul tadilatları ilgili belirsizliğin devam ettiği” gerekçesiyle dün greve gidildi.

Lefke Gazi Lisesi öğrencileri ve velileri ise deprem riski taşıyan okul binasında adım atılmadığı gerekçesiyle Başbakanlık önünde dün eylem yaptı.

Eylemde veliler ve öğrenciler, “Kaos içinde eğitim almak istemiyoruz”, “Çocuklarımızın can güvenliği yok”, “Anıtlar Yüksek Kurulu’nun kararını kabul etmiyoruz” yazılı pankartlar açtı.

Eylemde Lefke’deki riskli okulların güçlendirilmesi için yıllardır adım atılmamasına tepki gösterildi.

Eylemde konuşan veliler, “Çocuklarımızın eğitim hakkı elinden alındı. Sınav yerine eylemdeyiz çünkü binalar yıkılmak üzere!” sözleriyle durumu özetledi.

Bunun yanında veliler, Deprem Denetim Komitesi’ne iletmek üzere “Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu'nun koruma altına aldığı depreme dayanıksız iki binanın tamamen yıkılarak, günün eğitim şartlarına ve sınıf yapısına uyumlu yeni okul binalarının en kısa zamanda aynı alana yapılmasını” talep eden dilekçeler iletti.

Eylemde konuşan Lefke Gazi Lisesi Okul Müdürü Nihat Cemoğlu, deprem sonrası yürütülen dayanıklılık testlerinde okul binalarının “ülkedeki en kötü durumdaki birkaç yapı arasında” tespit edildiğini belirterek hem beton hem de demir donatısının “olabilecek en kötü durumda” olduğunun ortaya çıktığını söyledi.

Binaların acilen boşaltıldığını, öğrencilerin ve öğretmenlerin prefabrik sınıflara taşındığını dile getiren Cemoğlu, inşaat mühendislerinin hazırladığı raporlarda yapıların “yüzde 85-89 arası göçme kapasitesine sahip olduğunun” belirtildiğini aktararak, can güvenliği açısından ciddi risk taşıyan bu binaların mühürlendiğini ifade etti.

Cemoğlu, Anıtlar Yüksek Kurulu’nun 4 Eylül 2024’te “bir gecede, tamamen ısmarlama ve gerekçesiz bir kararla” binaları listelediğini söyleyerek bu kararın öğrencileri ve öğretmenleri prefabrik yapılara hapsettiğini dile getirdi. “Kıbrıs Türk tarihi çocuklarımıza, öğretmenlerimize, velilerimize ve hatta insanlığa karşı yapılmış böylesi bir sorumsuzluk görülmemiştir.” diyen Cemoğlu, can güvenliği ve eğitim hakkının Anayasa ile koruma altında olduğunu, AYK kararının bu hakkı gasp ettiğini vurguladı.

Baf sahilinde meydana gelen, biri 5,5 diğeri 5,7 büyüklüğündeki iki depremin Lefke’de de hissedildiğini belirten Cemoğlu, ilk depremin en şiddetli anının bir saniye sürdüğünü, bu anda prefabrik sınıflarda bulunan öğrencilerin ve öğretmenlerin büyük korku yaşadığını söyledi.

Cemoğlu, “Lefke Gazi Lisesi’nin çocuklarımızın ve öğretmenlerimizin başında bir ölüm tehdidi olarak dikilen söz konusu çürük binalar sadece bir saniyelik deprem ile çatırdamış, çocuklarımız, öğretmenlerimiz ve velilerimiz tarifsiz bir korku yaşamıştır.” ifadelerini kullandı.

Bir yılı aşkın süredir hiçbir adım atılmadığını belirten Cemoğlu, “Okulumuz tamamen kaderine terk edilmiştir.” dedi.

Cemoğlu, çocuklarını Eğitim Bakanlığı’na emanet ettiklerini, can güvenliğinin sağlanmasından önce velilerin sonra da bakanlığın sorumlu olduğunu söyledi.

Cemoğlu, Eğitim Bakanlığı’na ve hükümete seslenerek, “Derhal çocuklarımıza ve öğretmenlerimize yapılan bu kötülüğün hesabını sorun.” çağrısında bulundu. Defaatle dile getirdikleri talepleri yinelediklerini ifade eden Cemoğlu, devletin artık hiç vakit kaybetmeden öğrencilerin ve öğretmenlerin can güvenliği ile çağdaş şartlarda eğitim hakkını sağlamak için gerekli adımları atması gerektiğini vurguladı.

Cemoğlu, velilerin ve öğretmenlerin “ikinci bir İsias faciası yaşamak istemediğini” vurguladı. “Biz ‘Orda biri var mı sesimi duyuyor musunuz’ seslerini tekrarlamak istemiyoruz.” diyen Cemoğlu, tek taleplerinin çocukların çağdaş ve güvenli bir eğitim ortamına kavuşması olduğunu yineledi.