Polis, 15 Kasım 2025 tarihinde Lefkoşa’da polis ekiplerinin devriyede oldukları esnada şüpheli hareketler sergileyen zanlının üzerinde yapılan aramada şeffaf poşet içerisine sarılı vaziyette 28 gram ağırlığında Hint Keneviri türü Uyuşturucu bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis, zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını ifade etti. Polis, zanlının uyuşturucu maddeyi nereden temin ettiğini araştıracaklarını kaydetti ve zanlının 7 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 7 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.