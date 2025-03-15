İsviçre basınından Aargauer Zeitung'un haberine göre Zürih'in batısındaki Buchs kasabasında yerel meclis üyesi olan Marc Jaisli, Ağustos 2024'te çocuklara hediye etmek amacıyla pembe su tabancaları sipariş etti.

Ancak yetkililer, bu tabancaların "gerçek silahlarla karıştırılabilecekleri" gerekçesiyle ülkedeki silah yasalarını ihlal ettiğine karar verdi.

Jaisli'ye 7.386 dolar (yaklaşık 200 bin TL) para cezası kesildi. Savunmasında, yasayı ihlal ettiğini bilmediğini belirten siyasetçi, cezayı ödediğini açıkladı.

İsviçre'nin sıkı silah yasaları kapsamında oyuncak dahi olsa silah benzeri nesnelerin taşınması ve satışı belirli kurallara tabi tutuluyor. Yetkililer, kamu güvenliğini tehdit edebilecek her türlü ürünün denetim altında tutulduğunu vurguladı...