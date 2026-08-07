Rum İstatistik Dairesi, Temmuz ayında yıllık enflasyonun yüzde 2,9 olduğunu, Tüketici Fiyatları Endeksinin (TÜFE) ise haziran ayındaki 103.00 puandan 102,32 puana gerilediğini açıkladı.

Alithia ve diğer gazeteler geçen yılın aynı ayına göre bu temmuz ayında tüketicilerin en büyük enflasyon baskısını konut, su, elektrik enerjisi ve akaryakıt fiyatlarında hissettiğini aktardı.

Temmuz 2025’e kıyasla Temmuz 2026’da yıllık bazda en büyük artışın petrol (yüzde 12,2) ve tarımsal ürünler (yüzde 8,2) gibi ekonomik kategoride, en büyük düşüşün ise sanayi ürünlerinde (yüzde -0,5) gözlemlendiği bilgisi verildi.