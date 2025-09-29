CMC Golf Kulübü Yeşilyurt sahasında 28 Eylül Pazar günü Creditwest Bank sponsorluğunda oynanan ve Best of Seven Ligi (BOS) için puan veren, aylık kulüp yarışması Monthly Medal Golf Turnuvasında Engin Portakalcıoğlu 64 Net ile Şampiyon oldu. Course handicapın % 95’i baz alınarak 18 çukur olarak Stroke Play formatında oynanan turnuvada ikinciliği yine 64 Net ile ( back nine score )Hasan Garabli alırken, Olgun Emirzade de Net 68 ile üçüncülüğü elde etti.

Turnuva sonrası kazananlara ödülleri CMC Golf Kulübü Kaptanı John Alexander Murray tarafından takdim edildi.

CMC’de 5 Ekim Pazar günü Ekim ayının kulüp yarışması gerçekleşecek.