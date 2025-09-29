Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu 2025-2026 Bilardo sezonu Büyükler & Senyörler kategorisinde 14+1 disiplininde düzenlenen 1. Ayak müsabakaları yapıldı. Lefkoşa Number Eight Bilardo salonunda düzenlenen turnuva Aksa sponsorluğunda gerçekleştirildi.

Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu 2025-2026 Bilardo sezon Büyükler & Senyörler final maçı sonunda Mustafa Alnar şampiyon oldu. Büyükler & Senyörler kategorisinde 14+1 disiplininde düzenlenen 1. Ayak müsabakalarına 30 sporcunun katıldığı turnuva zevkli ve çekişmeli karşılaşmalara sahne oldu. İlk 8’e kalan Mustafa Alnar, Doğukan Çıdam, Bilge Alaçam, Emir Ahmet Konuklu, Onuç Altur, Hüseyin Borankan, Hasan Aligüllü, Sevimsu Yazganarıkan’dan oluşan sporcuların mücadele ettiği Büyükler & Senyörler finale kadar 6 maçın sonucunda Mustafa Alnar Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu 2025-2026 Büyükler & Senyörler kategorisinde namağlup şampiyonu oldu.

ÖDÜL TÖRENİ

Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu 2025-2026 Bilardo sezonu Büyükler & Senyörler kategorisinde 14+1 disiplininde düzenlenen 1. Ayak müsabakaları sonunda sporculara madalya, şampiyon Mustafa Alnar’a kupasını Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu Asbaşkanı Togay Tantura tarafından verildi.

Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu 2025-2026 Bilardo sezonu Büyükler & Senyörler 1. Ayak müsabaka sonuçları.

Çeyrek Final Sonuçları:

- Onuç Altur 29-50 Emir Ahmet Konuklu

⁃ Bilge Alaçam 50-32 Hüseyin Borankan

⁃ Mustafa Alnar 50-8 Hasan Aligüllü

⁃ Doğukan Çıdam 50-11 Sevimsu Yazganarıkan

Yarı Final Sonuçları:

• Mustafa Alnar 75-43 Doğukan Çıdam

• Emir Ahmet Konuklu 75-45 Bilge Alaçam

Final Sonuçları:

• Mustafa Alnar 75-12 Emir Ahmet Konuklu

Dereceye Giren Sporcular:

1. Mustafa Alnar

2. Emir Ahmet Konuklu

3. Doğukan Çıdam & Bilge Alaçam