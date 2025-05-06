CMC Golf Kulübü Yeşilyurt sahasında 4 Mayıs Pazar günü Creditwest Bank sponsorluğunda oynanan Bahar Cup Golf Turnuvasında Walter Resch 35 Puan ile Şampiyon oldu. Saha Handikapının % 95’i baz alınarak 18 çukur olarak Stableford formatında oynanan turnuvada ikinciliği 34 Puan ile Gareth Griffiths alırken, Bob Hodge de yine 34 Puan (back nine score) ile üçüncülüğü elde etti.

Turnuva sonrası kazananlara ödülleri CMC Golf Kulübü Kaptan Yardımcısı Hasan İlkay tarafından takdim edildi.

CMC Golf Sahasında 11 Mayıs Pazar günü, Çiftler Texas Scramble Turnuvası oynanacak.