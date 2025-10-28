Girne-Değirmenlik Anayolunda 21 Ekim tarihinde meydana gelen kazada, yönetimindeki TUP 473 plakalı TIR araç ile Girne istikametine doğru seyrettiği sırada, virajda direksiyon hakimiyetini kaybederek 60 metre uçuruma yuvarlanan Mümin Özdoğan’ın alkol tesiri altında kaza yaptığı ortaya çıktı.

Bir alışveriş merkezinin otoparkında alkol aldıktan sonra direksiyon başına geçtiğini itiraf eden zanlının polisteki ifadesi kan dondurdu.

Alkol alırken Tik-Tok’ta karşısına bir hoca çıktığını daha sonra cinlerin kendisine “sür” demesi üzerine araba kullandığı yönünde itirafta bulundu.

Saatler süren kurtarma çalışmaları sonrası TIR’ın altından kurtarılan Özdoğan’ın kullandığı alkol şişesi araçta bulunarak emare alındı.

Kaza sonrası ayağında oluşan kırıklar nedeniyle tedavisi bir haftadır hastanede devam eden Özdoğan ambulansla sağlık ekipleri gözetiminde dün mahkemeye getirildi.

Girne Polis Müdürlüğüne bağlı, Trafik Şube’de görevli polis memuru, zanlı Mümin Özdoğan’ın ‘Dikkatsiz sürüş’ ve ‘Alkollü araç’ kullanmak suçlarından tutuklandığını söyledi. Polis memuru kazanın 21 Ekim tarihinde meydana geldiğini kullanımındaki TUP 473 plakalı TIR’ın altından itfaiye, polis ve Sivil Savunma ekipleri tarafından kurtarıldığını kaydetti. Kaza sonrası Karayollarına ait bariyerlerde 70 bin TL, TIR’da 200 bin TL hasar olduğunu kaydeden Öztabak, zanlının işvereninin şikayetinin devam ettiğini kaydetti.

KAN VE NEFES ÖRNEĞİ VERMEDİ…

Polis Öztabak, kaza sonrası zanlının kan ve nefes örneği vermeyi ret ettiğini söyledi. Ayağında meydana gelen kırık nedeniyle zanlının ilerleyen günlerde ameliyat olacağına dikkati çeken polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek ülkede turist statüsünde olan Özdoğan’ın uygun bir teminata bağlanmasını talep etti. Söz hakkı tanınan zanlı, yalan söylemediğini ifade ederek test ve nefes örneği ret etmediğini iddia etti. Zanlı Özdoğan, “Çok özür dilerim bu durumda olduğum için” şeklinde kendini savundu.

KKTC vatandaşı kefil bulamayan zanlı için mahkeme ileride davaları görüşülünceye kadar yurt dışına çıkışını yasaklayarak, 200 bin TL nakit teminat şartı ile serbest kalmasına emir verdi.