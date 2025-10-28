Lefkoşa’da meydana gelen 'Kanunuz Uyuşturucu Madde İthal ve Tasarruf' suçlarından tutuklanan zanlı Lev Arutinıan dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru mahkemeye olguları aktardı.

Polis, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin 17 Ekim 2025 tarihinde saat 09:15’te Haspolat-Taşkent Anayolu'nda gerçekleştirdiği Narko-Kapan operasyonunda Güney Kıbrıs'ta sakin Lev Arutinıan'ın kullanımında bulunan PKE 660 plakalı aracın arandığını söyledi. Polis, yapılan aramada araçta satışa hazır 10 ayrı naylon pakette yaklaşık 118 gram 140 miligram ağırlığında Kokain türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındığını belirtti. Polis, ayrıca zanlının uyuşturucuyu saklamak için kullandığı küçük bahçe küreğinin de bulunduğunu söyledi.

Polis, zanlının sorgusunda uyuşturucu alışverişini maddi kazanç elde etmek için yaptığına dair ifade vererek, suçunu kabul ettiğini açıkladı. Polis, zanlının 1 Eylül’den yakalandığı 17 Ekim tarihine kadar güneyden kuzeye toplam 3 kilo 500 gram hintkeneviri ve 720 gram kokain ithal ederek, kuzeyde çeşitli konumlara bırakarak, kazanç elde ettiğinin tespit edildiğini kaydetti. Polis, zanlının yakalandığı gün üzerinde bulunan 118 gram 140 miligram kokaini de kazanç sağlamak amacıyla ithal edip, çeşitli konumlara bırakmak üzere kuzeye ithal ettiğini açıkladı. Polis, zanlının ülkeye ziyaretçi izniyle giriş-çıkış yaptığını, ülkede kalıcı bağı bulunmadığını, soruşturmanın kısmen tamamlandığını belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.