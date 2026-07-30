Kozanköy bölgesinde Sivri Tepe mevkiinde dün sabah 08:50 sularında yangın çıktı.

Yangına, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Polis Genel Müdürlüğü İtfaiye, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, Orman Dairesi tarafından beraberce İtfaiye Araçları, Arazöz, YAMA, YİM, İHA, İş Makineleri, Su Tankerleri ve 91 Personel ile müdahale edildi. Yangın 10.20 sularında kontrol altına alındı.

Yangında ilk belirlemelere göre, yaklaşık 15 bin dönümlük alandaki kuru ot, anız ve yaklaşık 2 bin balya yandı.