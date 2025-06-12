Gazimağusa Silver Beach Plajı'nın bir kilometre kuzeyindeki sahilde, 30 Mayıs 2025 tarihinde, kayalıklar arasında deniz içerisinde ölü olarak bulunan 26 yaşındaki Ahsen Nur Kilitçioğlu ile ilgili Polis Genel Müdürlüğü tarafından kapsamlı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, olayla ilgili bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Olayın büyük bir titizlikle soruşturulduğu vurgulanarak, şu ana kadar elde edilen bulguların cinayet şüphesini doğrulamadığı ifade edildi.

Polis açıklamasının tamamı şu şekilde:

“30.05.2025 tarihinde, Gazimağusa Silver Beach Plajının bir kilometre kuzeyinde sahilde, deniz içerisinde ve kayalıklar arasında Ahsen Nur Kilitcioğlu (K-26)’nun ölü olarak bulunması ile ilgili olarak kamuoyuna yansıyan bazı iddialar gerçeği yansıtmamakta ve tahkikatın seyrine zarar vermektedir.

Olayın polisin bilgisine geldiği andan itibaren tahkikat büyük bir titizlikle sürdürülmekte olup, mesele ile ilgili hiçbir olgu gözardı edilmeksizin incelenmektedir.

Ahsen Nur Kilitcioğlu’nun ölüm sebebinin tespiti için, 31.05.2025 tarihinde Lefkoşa Dr. Burhan Nalbanoğlu Devlet Hastanesinde, kişinin cesedi üzerinde Adli Tıp Uzmanı tarafından yapılan otopsisinde ve olay yerinin fiziki yapısı eldeki mevcut deliller ile birlikte değerlendirildiğinde;

Kişinin vücudunda kesici delici alet yarası, elle ve bağla boğma izi olmadığı,

Kişinin kontrol altında tutulmasını gösterecek ellerde, kollarda ve bacaklarda herhangi bir bulgunun tespit edilmediği,

Kişinin alın, burun ve elmacık kemikleri ile çenesinde ölüm sonrası oluşmuş muhtemel taş ve kayalara çarpmayla oluşabilecek sıyrıklı plaklar (ekimoz olmayan) tespit edildiği,

Diz kapaklarında, düşmeye ve sert cisimlere taşlara çarpmaya bağlı oluşabilecek hem canlı iken, hem de ölüm sonrası oluşmuş sıyrıklar olduğu,

Beyin yüzeyinde az miktarda kanamanın görüldüğü, akciğerlerde ve soluk borusunda, az ve burun çevresinde yoğun şekilde canlı suda boğulmayı gösteren köpükler olduğu,

Cesedinin bulunduğu deniz kıyısında ve içerisinde de kaygan kaya plakalarının olduğu tespit edilmiştir.

Netice olarak otopsi sonucunda kişinin ölümünün “beyin kanaması ve suda boğulma” sonucu olduğu tespit edilmiştir.

Soruşturma kapsamında olay mahalli alanında uzman polisler tarafından incelendiğinde;

Müteveffiyenin cansın bedeni deniz içerisinde ve kayalıklar arasında yüz üstü olarak bulunmuş,

Cesedin bulunduğu noktadan 147 metre uzağında sahilde, müteveffiyeye ait bir adet kamp sandalyesi, bir adet yere serili örtü ile kıyafetleri tespit edilmiş,

Müteveffiyeye ait araç ise, eşyalarının bulunduğu yerin yaklaşık bir km güneyinde toprak park alanı içerisinde kapıları kilitli vaziyette park halinde bulunmuş,

İncelenen kamera kayıtlarından müteveffiyenin olay mahalline yalnız geldiği tespit edilmiştir.

Olay mahalli dört farklı tarih ve saatlerde polis tarafından elle ve dedektör yardımıyla, dalgıçlar tarafından ve dron yardımı ile de hem deniz hem de arazide aramalar yapılmış ancak müteveffiyeye ait cep telefonu, aracın kontak anahtarı ve elektronik sigarasını bulmak mümkün olmamıştır.

Yapılan aramalarda, müteveffiyenin eşyalarının ve cesedin bulunduğu alanda olay yeri uzmanları tarafından yapılan incelemede, müteveffiyenin çıplak ayak izleri dışında, birlikte hareket eden şüpheli başka birine ait ayak izi olmadığı tespit edilmiştir.

Yürütülen soruşturma kapsamında tüm bulgular ile bazı basın yayın organları ve sosyal medyada ileri sürülen iddialar ile ilgili olarak şu ana kadar; olayla ilgili 410 sayfalık telefon görüşmeleri incelenmiş, olayda adı edilen polis mensubu da dahil olmak üzere 19 farklı kişiden yazılı ifade temin edilmiş ve 50’yi aşkın kişinin bilgisine başvurulmuş ayrıca 120 kameraya ait 1800 saatlik kamera kaydı temin edilerek konu kayıtların yaklaşık 600 saatlik kısmı incelenmiş ve halen incelenmeye devam edilmektedir.

Meydana gelen bu üzücü olayın başta müteveffiyenin ailesi olmak üzere kamuoyunda derin acı ve izler bıraktığı aşikardır.

Bazı basın yayın organlarında, müteveffiyenin deniz içerisinde ölü olarak bulunduğunu gösteren fotoğrafa veya gerçek dışı bilgilere dayanarak bilimsel gerçeklerden uzak, uzman olmayan kişiler tarafından kişinin cinayete kurban gittiği yönünde tespitler ve yorumlar yapıldığı görülmektedir. Şu ana kadar yapılan incelemeler neticesinde olayın cinayet olduğu veya konu olayın herhangi bir kişi tarafından gerçekleştirildiğine dair bulgu ve şahadet mevcut değildir.

Bilinmelidir ki Polis Genel Müdürlüğü; her olayda olduğu gibi bu olayda da bilimsel gerçeklerden uzak, spekülatif ve araştırmaya dayanmayan bulgu ve yorumlarla hareket etmek yerine, tamamen alanında uzman kişiler ile profesyonel polis mensupları tarafından gerçek ve bilimsel veriler ışığında, tarafsızlık ilkesine bağlı kalarak yasalar çerçevesinde soruşturmayı titizlikle yürütmektedir.

Sonuç olarak; gerek otopsi raporu, gerekse konusunda uzman polis mensupları tarafından yapılan soruşturma kapsamında iddia edildiği gibi olayın cinayet olduğunu doğrular şekilde bir tespit mümkün olmamakta birlikte soruşturma titizlikle halen devam etmektedir.”