Makina Mühendisleri Odası Başkanı Ayer Yarkıner, 20 yıl önceki standartlarla üretilmiş ve güvenlik sistemlerinden yoksun, ucuz diye alınan ancak ithal izni olmayan araçların kullanıldığı toplu taşımada tüm araçların denetleneceği, güvenliğin asgari şart olacağı şekilde mevzuat ve denetim sisteminin yeniden yapılandırmasının gerektiğini belirtti.

"Trafik güvenliği yok sayılarak eski araçlara ithal izni verilmesinin kabul edilemeyeceğini" savunan Yarkıner, bu kararlarda imzası bulunanların yaptıkları işin doğruluğunu yargı önünde ispat etmesi gerektiğini ileri sürdü.

Yarkıner, dünya otonom taşıt teknolojilerine yönelirken ülkede hala 20 yıl önceki standartlarla üretilen, güvenlik sistemlerinden yoksun, hurda niteliğindeki araçlarla toplu taşıma yapıldığını savundu.

Kısa sürede ülkede iki otobüs yangını ve iki otobüs kazası yaşandığını anımsatan Ayer Yarkıner, hükümetin toplu taşıma araçlarıyla ilgili ithal kararıyla ülkedeki "insan hayatını ucuzlattığını" iddia etti.

Resmi kurumlar tarafından hurdaya çıkarılan araçlara “T” izni verildiğini, bu izinlerin de teknik uygunluk raporu olmadan yenilendiğini savunan Yarkıner, Milli Eğitim Bakanlığı’nın hurda araçlarla öğrenci taşınmasına izin verdiğini ileri sürdü.

Teknik olarak kullanıma uygun olmayan araçların mevzuattaki eksiklik nedeniyle denetlenemediğini, polisin bu sebeple yol denetimlerinde yetersiz kaldığını savunan Ayer Yarkıner, “Aktif sistemleri yetersiz olduğu için devrilen, duramayan ve pasif sistemleri olmadığı için yanan araçlar varken vurdumduymazlık sürüyor” dedi.

Yarkıner, Bakanlar Kurulu’nun toplu taşıma araçlarıyla ilgili ithal izni kararının Makina Mühendisleri Odası tarafından yargıya taşındığını anımsatarak, mahkemenin ara emrine rağmen araçların yollarda olduğunu söyledi ve bunu “utanç verici” diye nitelendirdi.

Yarkıner, Trafik Komisyonu toplantılarında faydalı hiçbir kamusal karar üretilmediğini savundu.