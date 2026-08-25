Güzelyurt-Lefkoşa anayolunda meydana kazada ağır yaralanan Melis Luman’ın önceki gün hayatını kaybetmesi üzerine kazaya methalder olan sürücü Emin Kebabcıoğlu dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis çavuşu İlham Akal olayla ilgili bulguları aktardı.

Polis, zanlı Emin Kebabcıoğlu’nun 12 Ağustos 2026 tarihinde Güzelyurt-Lefkoşa Anayolu'nda meydana gelen “ihmal sonucu ölüme sebebiyet verme” suçundan methalder olduğunu söyledi. Polis, 12 Ağustos 2026 tarihinde saat 16:00 sıralarında, Güzelyurt-Lefkoşa Anayolu'nun 14 -15 km'leri arasında 36 yaşındaki Melis Luman’ın yönetimindeki VP 156 plakalı salon araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada Akdağ Mevkiine geldiğinde önünde aynı istikamete doğru seyreden ve lastiği patladığı gerekçesiyle yol içerinde duran 58 yaşındaki Emin Kebabcıoğlu yönetimindeki YJ 048 plakalı kamyonet aracın arka kısmına çarptığını söyledi. Polis, kaza sonucu ağır yaralanan VP 156 plakalı araç sürücüsü Melis Luman ile kazada hafif yaralanan VP 156 plakalı araçta yolcu olarak bulunan 37 yaşındaki Cansu İçer ve YJ 048 plakalı araç sürücüsü Emin Kebabcıoğlu’nun Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığını söyledi.

Polis, hafif yaralanan zanlının aynı gün taburcu edildiğini, durumu ağır olan Luman’ın entübe edildiğini söyledi. Polis, zanlının soruşturma amaçlı 3 gün tutuklu kaldıktan sonra 14 Ağustos’ta teminata bağlandığını ancak Luman’ın 23 Ağustos’ta hayatını kaybetmesi üzerine suçun nevinin değiştiğini, bu nedenle yeniden mahkemeye çıkarıldığını belirti.

Polis, zanlının soruşturmanın etki edebileceği kısmının tamamlandığını belirterek, yeni şartlarla teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına,120 bin TL nakit teminat yatırmasına, bir kefilin 500 bin TL kefalet senedi imzalamasına emir vererek, tutuksuz yargı kararı verdi.