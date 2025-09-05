Politis gazetesi, konsorsiyumun dün uzun bir açıklama yaparak, Rum Meclisi Enerji Komitesi’nde şirket aleyhinde yapılan eleştirileri reddettiğini yazdı.

Habere göre açıklamada, şirketin kendi taahhütlerini yerine getirdiği ancak projenin finansörü ile “Rum Doğal Gaz Altyapıları Şirketi" (ETİFA) arasındaki anlaşmazlık nedeniyle ilerleyemediği kaydedildi.

Açıklamada, şirketin terminalle ilgili iş birliğine iyi niyetle bağlı olduğu ve yapıcı diyalog kurarak problemlerin aşılması ve projenin en kısa sürede tamamlanması konusunda istekli olduğu belirtildi.

Gazete, şirketin, ETİFA’nın başından beri “ucuz bahaneler sunarak” ödemeleri geciktirdiğini ve "uygunsuz tavırlar" sergilediğini, ticari bir projeye siyasi müdahalelerde bulunarak sözleşmeyi baltaladığını, finansörün yasal haklarını ihlal ettiğini ve genel olarak yaşanan tüm gecikmeden ETİFA’nın sorumlu olduğunu kaydettiğini yazdı.

Haberde, şirketin, teçhizatın güvenliğiyle ilgili tehlikeler bulunduğuna dair iddiaları da reddettiği ifade edildi.