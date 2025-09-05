Büsküvütçü, yaptığı açıklamada, avukatın hiçbir kaçma şüphesi bulunmamasına rağmen kelepçelenerek ve basına yansıtılarak mahkemeye götürüldüğünü belirtti. Bu uygulamanın kişiyi kamuoyu önünde peşinen suçlu göstermekte ve masumiyet karinesini fiilen çiğnemekte olduğunu savunan Büsküvütçü, “Dahası, son dönemde 70 yaşını aşmış, yürümekte zorlanan ve polis bıraktığında dahi kaçamayacak durumda olan kişilere bile kelepçe takıldığı görülmektedir.” ifadesini kullandı.

Taleplerinin net olduğunu kaydeden Büsküvütçü, açıklamasında, “Kelepçenin istisna olduğu açıkça vurgulanan düzenleme derhal uygulanmalı, kaçma ve tehlike kriterleri yazılı ve ölçülebilir hale getirilip tüm personele tebliğ edilmeli, basına teşhir niteliğindeki görüntüleme ve servis etme pratikleri yasaklanmalı, ihlalde idari soruşturma derhal işletilmelidir.” ifadelerine yer verdi.

Büsküvütçü, “Adalet, insan onurunu korumakla başlar; kelepçe, adaletin sembolü değil, teşhirin aracı haline getirilmemelidir.” dedi.