Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi ile KKTC Cimnastik Federasyonu arasında 23 Ekim’de imzalanacak sağlık sponsorluğu protokolü ile tüm sporcuların sağlık kontrolleri, acil durum hizmetleri ve gelişim süreçleri Yakın Doğu güvencesine alınacak.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi ile KKTC Cimnastik Federasyonu arasında imzalanacak resmi sağlık sponsorluğu protokolü ile cimnastik sporcularının sağlığı Yakın Doğu güvencesine alınacak. 23 Ekim Perşembe günü saat 12.00’de Kıbrıs Araba Müzesi’nde atılacak imzalarla yürürlüğe girecek protokol ile federasyona bağlı tüm sporcuların sağlık kontrolleri, acil durum müdahaleleri ve gelişim süreçleri Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi, Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi ve Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Yeniboğaziçi tarafından yapılacak.

CİMNASTİĞİN GELECEĞİ, BİLİMSEL TEMELLER ÜZERİNDE YÜKSELECEK!

Ülke genelinde 10 bin çocuğa ulaşma hedefi ile çalışmaya devam ettiklerini söyleyen KKTC Cimnastik Federasyonu Başkanı Hasan Sapsızoğlu, “Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi ile imzalayacağımız bu protokol sayesinde sporcularımızın sağlığı güvence altına alınacak ve olası riskler erken dönemde tespit edilebilecek. Bu iş birliği, cimnastiğin geleceğini daha güvenli ve bilimsel bir zemine taşıyacak” dedi.

Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel ise, “KKTC Cimnastik Federasyonu ile imzalayacağımız bu protokol, yalnızca bir sponsorluk değil; spora, gençliğe ve geleceğe yapılan ortak bir yatırım olacak. Gelişmiş sağlık altyapımız ve uzman hekim kadromuzla, sporcuların hem fiziksel kapasitelerini hem de sağlıklarını bilimsel yöntemlerle destekleyeceğiz” ifadelerini kullandı.