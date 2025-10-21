Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nin 3’üncü haftasında Alman ekibi Stuttgart’ı ağırlayacak. Karşılaşma TRT 1, TRT Radyo 1 ve Tabii'den canlı yayınlanacak.

Temsilcimiz zorlu mücadelenin hazırlıklarını sürdürüyor.

Teknik direktör Domenico Tedesco, son lig maçından daha farklı bir kadroyla sahaya çıkacak. İtalyan teknik adam, kalede Tarık Çetin ile maça başlayacak.

Savunmanın solunda Archie Brown, sağında Semedo forma giyecek. Stoper hattında Milan Skriniar’ın partneri, Jayden Oosterwolde olacak.

Orta sahada İsmail Yüksek ve Edson Alvarez ikilisini oynatmayı düşünen Domenico Tedesco, 10 numara pozisyonunda Marco Asensio’yu değerlendirecek.

Sağ kanatta Nene’nin oynaması beklenirken, sol kanatta ise Kerem Aktürkoğlu görev alacak. Fenerbahçe, ileri uçtaysa Youssef En-Nesyri ile gol arayacak.