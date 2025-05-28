KKTC Cimnastik Federasyonu ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde düzenlenen okullar arası Artistik Cimnastik Birinciliği’nde başarılı olan okullarımız, Türkiye Cimnastik Federasyonu ve Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Bolu’da Bolu Karaçayır Spor Salonu'nda yapılan Türkiye Okullar arası Artistik Cimnastik Birinciliği’nde yarışıyorlar.

Türkiye’nin 59 ilinden, 508 farklı okuldan 839 sporcunun katıldığı Türkiye Okullar arası Artistik Cimnastik Birinciliği’nde yarışan okullarımızdan, Dikmen İlkokulu Türkiye 2.si, Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu Türkiye 3.’sü, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi Türkiye 3.’sü, Namık Kemal Lisesi ise Türkiye 4.’sü olarak büyük başarıya imza attılar.

Bolu’da okullarımızın yanında olan KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu’nun elde edilen başarılarla ilgili açıklaması şöyle:

“Yok böyle büyük bir gurur. Bolu’da düzenlenen okullar arası artistik cimnastik erkekler müsabakalarında okullarımız çok büyük başarılara imza attılar.

Dikmen İlkokulu, ilkokullarda (küçük erkek) Türkiye 2.’si, ortaokullarda (yıldız erkek)

Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulumuz Türkiye 4.’sü, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi liselerde (genç erkek) Türkiye 3.’sü, Namık Kemal Lisesi ise liselerde (genç erkek) Türkiye 4.’sü olarak büyük başarıya imza attılar.

Her yaş grubunda erkekler kategorisinde dereceye girmek çok büyük başarıdır. Bu büyük başarı için başta çocuklarımızı, öğretmenlerimizi, antrenörlerimizi ve ailelerimizi tebrik eder, emeği geçen ve destek olan herkese sonsuz teşekkürler ederim.”