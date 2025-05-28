Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu, uluslararası standartlarda sporcular yetiştirme hedefiyle yeni bir çalışma sistemine geçiş yaptı. Federasyon, sadece ülkemizde değil, uluslararası arenalarda yarışabilecek sporcuların yetişmesi için ülkemizin yanı sıra Türkiye, Romanya ve Bulgaristan’dan antrenörler getirerek geleceğin sporcularını eğitecek. Federasyon, şu an var olan 4 antrenörü ile alt yapı çalışmalarına başlarken, kısa süre içerisinde Türkiye, Romanya ve Bulgaristan’dan gelecek antrenörlerle birlikte bu kitleyi genişletmeyi hedefliyor. Ayrıca yaz boyunca hem ülkemizde hem de Türkiye, Romanya ve Bulgaristan'da kamplar da gerçekleştirilecek.