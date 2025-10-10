Birinci Ligde Pazar günü Şehit Hüseyin Ruso Stadı’nda Maraş’ı konuk edecek olan Hamitköy’de futbolcular motivasyon yemeğinde buluştular.

Sait Yalızat başkanlığındaki Hamitköy Spor Kulübü yönetimi, teknik heyet ve futbolculara yönelik yemek düzenlerken, yemek deplasmanda alınan Kaplıca Karadeniz 61 galibiyeti kutlanırken, Maraş maçı için de moral depolandı.

Başkan Sait Yalızat’ın işletmeciliğini yaptığı Panço’nun yerinde düzenlenen yemeğe katılan yöneticiler, teknik heyet ve futbolcular keyifli anlar yaşadılar.