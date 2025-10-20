KKTC Cimnastik Federasyonu, federasyon başkanı Hasan Sapsızoğlu’nun merhum eşi Ayşegül Özyürek Sapsızoğlu anısına yarışma gerçekleştirdi.

Artistik Cimnastik Minik Kızlar KKTC Şampiyonası, Ayşegül Özyürek Sapsızoğlu anısına gerçekleştirildi. Ayşegül Özyürek Sapsızoğlu Artistik Cimnastik Minik Kızlar KKTC Şampiyonası, geçtiğimiz hafta sonu Doktor Fazıl Küçük Cimnastik Salonunda yapıldı. Bu önemli müsabakada ilk 10’a giren sporcular, Türkiye’deki Kulüpler Arası Müsabakalarda ülkemizi temsil edecekler.

Ayşegül Özyürek Sapsızoğlu Artistik Cimnastik Minik Kızlar KKTC Şampiyonası’nda ilk 12’de yer alan sporcular, kulüpleri ve puanları şöyle:

1 Rezan Erbulut 52,06 Erbulut Cimnastik Kulübü

2 Nisan Uğur 50,28 Erbulut Cimnastik Kulübü

3 Beril Fatma Mutlu 49,28 P&G Cimnastik Kulübü

4 Güneş Yıldırım 48,39. Lefkoşa Cimnastik Kulübü

5 Nira Doğu. 48,11 ADA Cimnastik Kulübü

6 Nefes Kocadayı. 46,35 Lefkoşa Cimnastik Kulübü

7 Cemre Uğurlu. 43,65 Lefkoşa Cimnastik Kulübü

8 Güzin Aktaş. 41,36 Lefkoşa Cimnastik Kulübü

9 Tanem Evsal. 33,72 Lefkoşa Cimnastik Kulübü

10 Derin Mut. 28.38 Erbulut Cimnastik Kulübü

11 Mihrimah Buhur Lefkoşa Cimnastik Kulübü

12 Ada Sine. Lefkoşa Cimnastik Kulübü

MİNİK KIZLAR ŞAMPİYONASI’NI BAŞARIYLA TAMAMLADIK

KKTC Cimnastik Federasyonu Ayşegül Özyürek Sapsızoğlu Artistik Cimnastik Minik Kızlar KKTC Şampiyonası ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Merhum Ayşegül Özyürek Sapsızoğlu anısına düzenlediğimiz Artistik Cimnastik Minik Kızlar KKTC Şampiyonası’nı, başarılı, sağlıklı ve coşkulu bir şekilde tamamladık. Yarışmada ilk 10’a giren sporcularımız, ülkemizi Türkiye’de yapılacak olan kulüpler arası müsabakalarda temsil edecekler.

Tüm minik sporcularımızı yürekten tebrik ediyor; emeği geçen antrenörlerimize, velilerimize ve destek olan herkese teşekkür ediyoruz. Gelecek, bu harika çocuklarla geliyor.