Golf Federasyonu tarafından organize edilen CMC Golf Kulübü Yeşilyurt sahasında, 18 Ekim Cumartesi ve 19 Ekim Pazar günü Creditwest Bank Sponsorluğunda sezonun önemli turnuvalarından biri olan ve iki gün olarak net ve gross skorlar değerlendirilerek oynanan Club Championship Golf Turnuvası gerçekleşti. Turnuvada Olgun Emirzade ilk gün 68, ikinci gün de 64’lük skorlarla 132 Net, toplamda da 160 vuruş ile turnuvanın Şampiyonu oldu.

Strokeplay formatında ve Course Handicapın % 90’i baz alınarak 18 çukur olarak oynanan turnuvada Hasan Garabli 139 Net ile turnuvanın Net Birincisi oldu. Turnuvada Net İkinciliğini, Net 142 ile Engin Portakalcıoğlu alırken, Gülay Garabli de 145 Net ile turnuvanın üçüncü oldu.

Turnuva sonrası dereceye giren oyuncuların kupaları ve ödülleri CMC Golf Kulübü yetkilileri tarafından takdim edildi.

CMC’de 26 Ekim Pazar günü, aylık kulüp yarışması Monthly Medal oynanacak.