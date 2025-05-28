KKTC Cimnastik Federasyonu ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde düzenlenen okullar arası Artistik Cimnastik Birinciliği’nde başarılı olan okullarımız, Türkiye Cimnastik Federasyonu ve Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Bolu’da Bolu Karaçayır Spor Salonu'nda yapılan Türkiye Okullar arası Artistik Cimnastik Birinciliği’nde yarışıyorlar.

Türkiye’nin 59 ilinden, 508 farklı okuldan 839 sporcunun katıldığı Türkiye Okullar arası Artistik Cimnastik Birinciliği’nde yarışan okullarımızın yanında olan KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu ile federasyon yönetim kurulu üyeleri, Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri ile birlikte Bolu Valisi Abdulaziz Aydın’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Bolu’da sportif ve kültürel faaliyetleri güçlendirme amacı ile ziyaretler gerçekleştiren Cimnastik Federasyonu heyeti ve Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine, Bolu Valisi Abdulaziz Aydın’a ziyarette, Bolu Spor İl Müdürü Emrullah Güler de eşlik etti.

Hasan Sapsızoğlu ziyarette, Bolu Valisi Abdulaziz Aydın’a kendilerine göstermiş olduğu misafirperverlik ve çocuklarımıza sağlamış olduğu imkânlardan ötürü teşekkür etti.