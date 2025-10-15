KKTC Cimnastik Federasyonu’nda Hasan Sapsızoğlu başkanlığındaki yönetim kurulu 10 bin çocuğa ulaşma hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.

KKTC Cimnastik Federasyonu bünyesine yeni antrenörler kazandırmak için 1. Kademe Yardımcı Antrenörlük Kursu düzenleyecek. KKTC Cimnastik Federasyonu 1. Kademe Yardımcı Antrenörlük Kursu kayıtları başlarken, federasyon mevcut antrenör sayısını 227’den 300’e çıkarmayı hedefliyor.

KKTC Cimnastik Federasyonu, 1. Kademe Yardımcı Antrenörlük Kursu ile ilgili paylaşımında “Büyük hedefimize hep birlikte yürüyelim! Sen de bu güzel aileye katılmak, çocuklara sporla dokunmak ve geleceğe yön vermek istiyorsan şimdi tam zamanıdır.” ifadelerini kullandı.”