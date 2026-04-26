Stat: Mormenekşe Cemal Balses Stadı

Hakemler: Fehim Dayı, Rıdvan Çetinkaya, Hasan Baldan.

Mormenekşe: Remzi, Cafer(Ahmetcan), Amoah, Barış, Kadir, Kehinde Akıntologou(Cenker), Aziz, Mehmetali, Mustafa, Emre, Madou Gadj

Cihangir: Türkkan, Yusuf, Bilal, Fikret(Eray), Hasan(Ali), Yakup (Selçuk), Hakan, Berhan, Sercan, Ebuka, Babacar.

Goller: Dk. 45+2 Gadj, Dk. 48 Kehinde, Dk. 87 Emre (Mormenekşe), Dk. 57 Ebuka, Dk.77 Babacar, Dk.90+7 Selçuk, Dk.90+9 Berhan(Cihangir)

İbrahim DALOĞLU

Aksa Süper Ligin 28. Haftasında hem zirveyi hem de ligin alt sıralarını ilgilendiren önemli karşılaşmasında Mormenekşe ile Cihangir karşı karşıya geldi.

Maçın ikinci yarısı gol düellosuna sahne olurken, uzatma dakikalarının sonunda bulduğu gollerle Cihangir sahadan 4 – 3 galip ayrılarak şampiyonluk iddiasını son haftaya taşıdı.

Dk.19 Daniel’in sağ kanattan getirdiği topla yaptığı ortada 6 pas üzerinde Gadj müsait pozisyonda topu auta attı. Dk.40 Cihangir atağında sağ kanatta topla buluşan Hakan’ın ortasında Ebuka iyi yükselerek kafa vuruşunda top az farkla auta gitti.

Dk.45+2 Mormenekşe atağında sol kanattan Topla buluşan Barış’ın ortasında Gadj güzel bir kafa vuruşuyla topu köşeden ağlara gönderdi. 0-1

Dk.48 Mormenekşe’nin Cihangir ceza sahası önünde kazandığı Serbest vuruşta Daniel’in vuruşunda kaleci Türkan’ın çıkaramadığı top köşeden ağlara gitti. 2-0

Dk.57 Cihangir atağında sağ kanatta topla buluşan Hakan’ın ortasında iyi yükselen Ebuka güzel bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 2-1

Dk.61 Cihangir atağında Yusuf’un yaptığı ortada Selçuk’un kafa vuruşunda kaleci topu çıkardı. Dönen topla penaltı noktasında buluşan Babacarr’ın şutunda top üstten auta gitti.

Dk.75 Cihangir atağında Berhan’ın son çizgiye inerek yaptığı ortada Ebuka’nın kafayla Babacarr’a indirdiği topa gelişine vurarak topu kalecinin altından ağlara gönderdi.2-2

Dk.85 Hızlı gelişen Mormenekşe atağında Emre’nin son çizgiye inerek yaptığı ortada topla buluşan Gadj’ın şutunda top defansa çarparak kornere gitti. Kornerde yapılan ortada ön direkte defanstan seken topla buluşan Emre topu ağlara gönderdi.3-2

Dk. 90+7 Cihangir atağında Sercan’ın ortasında arka direkte Ebuka’ın kafayla indirdiği topu kale içinde Selçuk kafayla ağlara gönderdi. 3-3

Dk. 90+9 Cihangir’de orta alanda topla buluşan Berhan topla birlikte Mormenekşe ceza sahası önüne kadar topla ilerleyerek şutunda top köşeden ağlara gitti. 3 – 4

Bu gol sonrası Cihangir futbolcuları büyük sevinç yaşarken Mormenekşe kenar yönetimi ve bazı seyirciler oyuna alanına girerek itirazda bulunduşlar.

Maç 4 -3 Cihangir üstünlüğüyle tamamlandı ve Cihangir şampiyonluk iddiasını sürdürürken, Mormenekşe play-outta yukarıya tırmanma şansını kaçırdı.