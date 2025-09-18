

Cihangir’de bu sabah saatlerinde yaşanan trafik kazasında üç aracın karıştığı zincirleme çarpışma meydana geldi. Kazada bir sürücü ağır yaralandı.

Çarpışmanın ardından araçlardan birinde bulunan sürücü sıkıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu yaralıyı araçtan çıkarmayı başardı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı sürücü, ambulansla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Kaza nedeniyle bölgede trafik bir süre aksarken, polis olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.



