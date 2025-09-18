Fileleftheros ve diğer gazeteler, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, BM Genel Kurulu konusunda önceki gün basına yaptığı açıklamada Kıbrıs sorununa ilişkin “hedefinin müzakerelerin yeniden başlaması olduğu” şeklindeki sözlerinin Rum hükümeti tarafından memnunlukla karşılandığını yazdılar.

Habere göre, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis dün yaptığı açıklamada, bu yılkı BM Genel Kurulunun gerek kendisi gerekse dışişleri bakanının çok sayıda temas gerçekleştirecek olması sebebiyle büyük önem taşıdığını belirterek Guterres ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la yapılacak üçlü görüşmenin önemine vurgu yaptı.

Guterres’in açıklamasında, Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerinin yeniden başlaması konusundaki kararlılığını dile getirmesinden memnuniyet duyduğunu ifade eden Hristodulidis, “müzakerelerin yeniden başlaması koşullarının yaratılması için ilk günden hazırız” şeklinde konuştu.

Hristodulidis: “Henüz arzulanan hedefte değiliz ancak Genel Sekreterin de değindiği üzere, yedi yıllık durgunluk sona ermiştir” ifadesini kullandı.

“Uluslararası toplumun harekete geçirildiği önemli bir girişim içerisinde bulunulduğunu” belirten Hristodulidis, “Müzakerelerin yeniden başlamasını ve Kıbrıs sorununa, üzerinde uzlaşılmış temelde bir çözümün nihayet bulunmasını ümit ediyoruz" şeklinde konuştu.

Gazete haberinin devamında ise, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın “iki devlette” ısrar ettiğini belirterek açıklamalarına kısaca yer verdi.