Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Andreı Skvortsov (E-20), yönetimindeki VV 650 plakalı motosikletle Ercan istikametine doğru seyrettiği sırada, Cihangir köyü yakınlarında, önünde aynı yönde seyreden ve sola, "Cihangir Bay/Bayan Kuaförü" isimli iş yerine dönmek amacıyla yavaşlayan Berkan Gülek (E-36) yönetimindeki HR 980 plakalı van aracın arka kısmına çarptı.

Tabanca ve mermiler incelemeye alındı
Tabanca ve mermiler incelemeye alındı
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Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Andreı Skvortsov, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu.