Mesarya Belediyesi, futbol severleri bir araya getiren U9-U10 Futbol Şenliği düzenledi. Sekiz takımın katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, genç sporcular kıyasıya mücadele etti. Hem futbol heyecanının doruğa çıktığı hem de bölge halkına unutulmaz anlar yaşatan bu şölen, büyük bir coşkuyla Polatpaşa Lisesi sahasında tamamlandı.

Müsabakaların ardından tüm katılımcılara, spora yaptıkları katkılardan dolayı Mesarya Belediye Başkanı Ahmet Latif tarafından ödüller takdim edildi. Ödül töreninde konuşan Başkan Latif, sporun toplumları birleştiren gücüne dikkat çekerek, “Mesarya’nın spor kültürünü daha da güçlendirmek için bu tür etkinlikleri sürdüreceğiz. Katılım gösteren tüm sporculara teşekkür ederim” dedi.

Ödül alan takımlar, başarılarını büyük bir coşkuyla kutladı. Sadece bir futbol organizasyonu olmanın ötesine geçen etkinlik, Mesarya halkını bir araya getirerek sporun yaygınlaştırılmasına katkı sağlayan önemli bir adım oldu.

Mesarya Belediyesi, gençlerin spora teşvik edilmesi ve bölgedeki spor faaliyetlerinin gelişmesi adına benzer organizasyonları düzenlemeye devam edeceğini duyurdu.