Daikin Kıbrıs Kupası 2. Turu’nda China Bazaar Gençlik Gücü’nü konuk eden Cihangir, seri penaltı atışları sonrası rakibini mağlup etti ve bir üst tura yükseldi.

Cihangir’de oynanan karşılaşmayı Emre Öztaşlı yönetti.

Konuk Gençlik Gücü’nün Ahmet Sönmez’in 26. Dakikada attığı kafa golüyle 1-0 öne geçmesine karşın Cihangir Mikail’in 39. Dakikada attığı kafa golüyle beraberliği yakaladı. İlk devresi ve normal süresi 1-1 sonuçlanan maçın, uzatma anlarında da eşitlik bozulmadı ve 120 dakika sonrasında seri penaltı atışlarına geçildi.

Seri penaltı atışlarında rakibinin 2 penaltısına karşılık 3 penaltıyı gole çeviren ev sahibi Cihangir, kupada çeyrek finale yükselen ekiplerden biri oldu.