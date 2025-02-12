Daikin Kıbrıs Kupası 2. Turu'nda Mağusa Türk Gücü, Çetinkaya'yı 8-0 mağlup ederek çeyrek finale yükselen son ekip oldu.
Dr. Fazıl Küçük Stadı'nda akşamüzeri oynanan mücadelenin orta hakemliğini Ali Özer yaptı.
Karşılaşmaya hızlı başlayan MTG Kenan Özer, Şenol Şoför ve Andy Okpe’nin golleriyle ilk devreyi 3 – 0 önde kapattı.
İkinci devrede Şenol Şoför, Dinopeter Jude (2), Sadık Balarabe ve Emre Özsin’in atttığı gollerle sahadan 8 -0 ‘lık galibiyetle ayrıldı.
Bu farklı galibiyetle birlikte Mağusa Türk Gücü kupada yoluna devam etti.