Balıkesir’de yaşanan ve bir kadının ağır yaralanmasıyla sonuçlanan trafik kazasına neden olan Ahmet Kavan, dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Olay,18 Haziran 2025 tarihinde saat 21.30 sularında Balıkesir Hüseyin Özgit Caddesi üzerinde meydana geldi.

Ahmet Kavan, ZE 558 plakalı aracıyla seyir halindeyken bir evin önünde, 60 yaşındaki Filiz Cıgıt’a aracının sol ön kısmıyla çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Filiz Cıgıt, 112 Acil Servis ambulansıyla Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis, Cıgıt’ın kolunda ve kalçasında kırıklar oluştuğunu, ayrıca beyin kanaması geçirdiğini, bu nedenle Lefkoşa Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servisi’nde müşahede altına alındığını belirtti.

Zanlı Ahmet Kavan’ın olay sonrası tutuklandığını anlatan Polis, zanlıya toplamda 7 gün tutukluluk süresi alındığını, kazada yaralanan kadının hayati tehlikesinin sürdüğünü ve bu nedenle suç vasfının değişebileceğini ifade etti.

Ayrıca zanlıdan alınan kan örneklerinin analiz için laboratuvara gönderildiği, ancak sonuçların henüz ulaşmadığı bildirildi. Polis, soruşturmanın selameti açısından zanlının tutukluluk süresinin 7 gün daha uzatılmasını talep etti.

Yargıç, zanlının 7 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.