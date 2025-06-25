Girne -Değirmenlik ana yolunda dün sabah meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

11.00 sıralarında meydana gelen kazada Habib Demir yönetimindeki EN 474 plakalı araçla Arapköy'e doğru seyrettiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybederek demir bariyerlere çarptı. Aracın daha sonra karşı şeride geçerek Değirmenlik istikametine doğru seyreden Kham Javaid yönetimindeki SN 362 plakalı kamyonun önünü tıkaması sonucu iki araç çarpıştı.

Kazada yaralanan EN 474 plakalı araç sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan Kadirhan Deveci, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.