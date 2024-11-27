Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı çiftçilerimiz, Aralık ayına artık sayılı günler kaldığını söyleyerek bu yıl kuru ziraatla uğraşan çiftçilerin birçoğunun Tarım Bakanlığı ve TÜK tarafından iflasa sürüklendiğini iddia ettiler.

Çiftçi vatandaşlarımız, geride kalan ekim yılında doğu Mesarya ve Karpaz bölgesinin oldukça iyi yağış alması sonucunda gerek arpa gerekse buğday hasadı yaptıklarını belirterek, ancak hasat edilerek TÜK’e verilen buğdayın halen karşılığının alınmadığını söylediler.

Geçtiğimiz ekim yılında ekimi fazlaca yapılan buğdayın oldukça iyi bir rekolte ile hasat edildiğini ancak Temmuz ayında TÜK’e verilen buğdayın pazarlanamadığı gerekçesiyle üreticilere Aralık ayına doğru ilerlediğimiz bugünlerde bir kuruş dahi ödeme yapılmaması nedeniyle çiftçilerin borç yükü atında ezildiğini savundular.

Tarım Bakanı’nın tarımın içinden gelen bir kişi olmasına karşın çiftçi ve hayvancının hiçbir sorununu çözmediğini savunan çiftçi vatandaşlarımız “Bize bu yıl buğday alımı yapılmayacak denseydi biz başımızın çaresine bakardık” diyerek yetkililere isyan ettiler.