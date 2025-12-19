Girne bölgesinin büyük yerleşim yerlerinden olan Lapta sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Lapta sakinlerinden olan sevilen çınar Ergin Mertsoylu dün vefat etti.

Mertsoylu’nun vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

Merhumun cenazesi bugün Lapta Aşağı Camisi’nde kılınan öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Lapta Kabristanlığında defnedildi.

