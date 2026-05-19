Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki çocuk Fenerbahçeliler Derneği'ni kundaklayarak yangın çıkarttı.

Önceki akşam saat 18.15 sıralarında Cuma mahallesi Elektrik sokakta bulunan pasajın içindeki Fenerbahçeliler Derneği'nde yangın çıktı. Pasaja giren 2 çocuk derneğin bahçe kısmındaki sandalyeler ve perdeleri çakmak ile tutuşturup kaçtı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yangın sonucu dernekte hasar meydana geldi.

Yakalanan 12 yaşındaki çocuk ifadesinde: "Ben Galatasaraylıyım, Fenerbahçe'yi sevmiyorum. O yüzden yaktım." dedi. Çocuklar ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.