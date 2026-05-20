19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tüm Türkiye'de coşkuyla kutlandı.

Başkent Ankara'da kutlamaların merkezi her yıl olduğu gibi yine Anıtkabir oldu. Resmi törenlerin ardından ziyarete açılan Anıtkabir’de sabahın erken saatlerinden itibaren yoğunluk oluştu.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen binlerce vatandaş Anıtkabir'e akın etti.

Vatandaşlar, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesini ziyaret edebilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

Ziyaretçiler bol bol hatıra fotoğrafı çektirirken, özellikle gençlerin yoğun ilgi gösterdiği Anıtkabir’de zaman zaman marşlar hep bir ağızdan söylendi. Aileleriyle birlikte Anıtkabir’e gelen çocuklar da bayram coşkusuna ortak oldu.

Anıtkabir’de ayrıca 81 ilden gelen gençlerin katıldığı tören düzenlendi.