Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis’in Hindistan ziyareti ve ziyaret esnasında imzalanan anlaşmalara ilişkin haberler Rum basınında bugün de yer aldı.

Kathimerini gazetesinin; “Hindistan’dan Kıbrıs’a Yatırım İvmesi” başlıklı haberinde, Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis’in, diplomatik heyet ve iş dünyası temsilcileri eşliğinde Hindistan'a yaptığı resmi ziyaretin, Güney Kıbrıs ve Hindistan arasındaki iş ilişkilerinde yeni bir sayfa açtığı yorumunda bulundu.

Gazete, iki taraf arasında imzalanan ortak bildirinin, beş mutabakat zaptının, bir ticaret merkezinin kurulması kararının, 30 Hintli iş insanının yatırım niyetinin ve Güney Kıbrıs'ta çekilecek ilk “Bollywood” yapımı filmin, iki ülke arasındaki ticaret ve iş ilişkilerinde şekillenen yeni dinamik sahneyi oluşturduğunu aktardı.

Rum Ticaret ve Sanayi Odası (KEVE), “Invest Cyprus”, Hindistan Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu (FICCI) ve Hindistan Sanayi Konfederasyonu (CII) tarafından düzenlenen Güney Kıbrıs-Hindistan İş Forumu'na 45'ten fazla Rum şirketi ve ekonominin çeşitli sektörlerinden 200'den fazla Hintli iş insanı ve şirket temsilcisinin katıldığını belirten gazete, buna paralel olarak, Güney Kıbrıs ve Hindistan işletmeleri arasında 250 hedefli iş görüşmesi (B2B görüşmesi) düzenlendiğini vurguladı.

Gazete, Hristodulidis’in forum çerçevesinde Güney Kıbrıs'a yatırım yapmakla ilgilenen yaklaşık 30 iş insanıyla yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirdiğini ve Hintli iş insanlarının Güney Kıbrıs’a yatırım yapma niyetlerini ortaya koyduklarını belirtirken, Hristodulidis’in bazı Hintli CEO’larla da özel görüşmeler gerçekleştirdiğini aktardı.

Habere göre, Hindistan’da süt ürünleri şirketi “Dodla Dairy Ltd.'nin” CEO'su Sunil Reddy Dodla, Güney Kıbrıs’ın hem Hindistan'a gelebilecek hellim gibi Kıbrıs ürünleri açısından hem de AB üyesi olması nedeniyle pazarlara açık erişim sağlama yeteneğinden faydalanma açısından sunabilecekleri konusunda heyecanlı olduğunu belirtirken, Güney Kıbrıs’ta işbirliği yapmak istedikleri bir şirket belirlediklerini ve bu iş birliğinin nasıl gelişeceğini görmek için sabırsızlandıklarını ifade etti.

Gazete, son zamanlarda kozmetik ve besin takviyeleri sektöründe faaliyet gösteren Hint şirketi “Mizuki International'ın” Güney Lefkoşa'da bir ofis kurduğunu “Thomas Cook India, LTI Mindtree, Drone Destination ve Bcentriqe.ai” gibi Hint şirketlerinin de Güney Kıbrıs'ta faaliyet göstermeye başladıklarını aktardı.

Hristodulidis’in ziyareti çerçevesinde, iki ülke arasında birçok alanda iş birliği memorandumuna imza attığını hatırlatan gazete; diplomasi, savunma ve güvenlik, ulaşım ve bağlantılar, arama kurtarma, eğitim ve kültür alanlarında iş birliği yapılması kararının yanı sıra, Terörizmle Mücadele Ortak Çalışma Grubu Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptı, Diplomatik Eğitim Alanında Mutabakat Zaptı, İnovasyon ve Teknoloji Alanında Mutabakat Zaptı ve Yüksek Öğretim Alanında Mutabakat Zaptı imzalandığını vurguladı.

Kültür alanında iş birliği mutabakatı ve arama kurtarma konularında resmi bir koordinasyon ve iş birliği mekanizmasının kurulmasına yönelik bir teknik düzenleme kararının da alındığını aktaran gazete, öte yandan “Bollywood” endüstrisinin Güney Kıbrıs'a somut ilgisinin de doğrulandığını yazdı.

Habere göre, “Bollywood” filminin çekimlerine de bu yaz Güney Kıbrıs'ta başlanması bekleniyor.

Gazete, Mumbai'de bir “Kıbrıs Ticaret Merkezi'nin” kurulacağını, merkezin 1 Eylül’de faaliyete geçmesinin beklendiğini de aktardı.

Fileleftheros gazetesi ise: “Kıbrıs-Hindistan İlişkilerinde Düzey Yükseltme” başlığı altında verdiği haberinde, Hristodulidis’in Hindistan ziyaretini dün tamamladığını belirterek, ziyarette ağırlıklı olarak “Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomik Koridoru (IMEC)” konusunun ele alındığını yazdı.

İki ülke arasında birçok işbirliği memorandumu imzalandığını, savunma ve güvenlik konularına ise ağırlık verildiğini belirten gazete, 2026-2031 döneminde Güney Kıbrıs ile Hindistan arasında savunma alanında iş birliği konusunda yol haritası oluşturulduğunu da vurguladı.

Rum hükümetinin, Hindistan’dan savunma sistemleri satın alımına da ilgi gösterdiğini belirten gazete, “Güney Kıbrıs-Hindistan İş Dünyası Forumu” çerçevesinde ise; “Hindistan Savunma Sanayi Birliği” ile “Kıbrıs Savunma Sanayi Birliği” arasında iş birliği memorandumu imzalandığını aktardı.

Gazete, Güney Kıbrıs ile Hindistan arasında “Terörizmle Mücadele Konusunda Ortak Çalışma Grubu” kurulması, Güney Kıbrıs’ın “Hint-Pasifik Okyanusları Girişimi’ne” dahil edilmesi, arama kurtarma alanında işbirliği yapılması konusunda uzlaşıya varıldığını, IMEC’in uygulanmaya başlanması konusunda da niyet dile getirildiğini belirtti.