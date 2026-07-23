Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politika faizini yüzde 37'de sabit tuttu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yılın beşinci faiz kararını bugün Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı sonrası açıkladı. TCMB, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 37'de sabit bıraktı.
TCMB, ocak ayında faizi yüzde 38'den yüzde 37'ye indirmiş ve bundan sonraki toplantılarda faizi değiştirmemişti.
AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, temmuz ayında TCMB'nin politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit tutmasını bekliyordu.