İzmit Belediyesine yönelik soruşturmada gözaltına alınan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi Murat Hürriyet dahil 20 kişi tutuklandı.

20 Temmuz’da, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İzmit Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yapılan operasyonda, Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi Murat Hürriyet de dahil 30 kişi "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından gözaltına alınmıştı.

Operasyonda gözaltına alınan 30 kişi, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden 21'i tutuklama, 9'u ise adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi.

Fatih Yaşar, Fatma Kaplan Hürriyet, Mehmet Ersoylu,⁠ ⁠Ramazan Kırıcı, Yusuf Kırıcı, ⁠Yüksel Kırıcı, ⁠Adem Ok, ⁠Ali Han Ünal,⁠ ⁠İrfan Can,⁠ ⁠Kenan Yılmaz, ⁠Murat Hürriyet, ⁠Nihat Önal, Seyhan Özcan, ⁠Burak Güreşen, ⁠Cemil Yılmaz, ⁠Çetin Sarıca, ⁠Gökhan Ercan, Hakan Oral,⁠ ⁠Nusret Ömürhan Yılmaz ve Zekiye Köstekli Oral tutuklandı.10 kişi hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.